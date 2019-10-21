ضبط شاب يتجول عاريًا في الأردن (صور)

ألقت قوات الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على شاب أجنبي تجول عاريًا، اليوم الإثنين، في شارع الجامعة الأردنية بالعاصمة عمّان.

ووفقًا لمصدر أمني، تم القبض على الشاب وإعطاؤه ملابس لكي يستر عورته، ومن ثم اقتياده للمركز الأمني للتحقيق معه والوقوف على أسباب دوافعه لارتكاب هذا العمل المنافي للأخلاق العامة.

وبحسب صحيفة ”الغد“ الأردنية، تشير معلومات أولية إلى أن الشاب كان متعاطيًا للمشروبات الكحولية.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا عاريًا يتجول في شوارع العاصمة عمّان، وهو يردد أغنية باللغة الإنجليزية بصوت عالٍ وبشكل هستيري.