هبوط طائرة اضطراريًا بسبب سائل تنظيف (فيديو)

اضطرت إحدى الطائرات التابعة لمطار هيثرو في لندن، إلى تغيير وجهتها والهبوط بشكل اضطراري بمطار دبلن في أيرلندا؛ بسبب انسكاب سائل تنظيف.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل “ البريطانية، أنه تم تحويل مسار رحلة الخطوط الجوية الأمريكية AA729 من هيثرو إلى ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة للهبوط اضطراريًا بمطار دبلن في أيرلندا، في حوالي الساعة 1 ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة؛ بسبب انسكاب سائل التنظيف الذي تسبب في إغماء طاقم الطائرة وإصابة الركاب بأعينهم، حيث شعروا وكأن عيونهم تحترق.

وطلب قائد الرحلة لاسلكيًا من مركز الحركة المرورية الجوية إعادة تحويل وجهة الطائرة لمطار دبلن في أيرلندا؛ لحالة طبية طارئة؛ بسبب تأذي الركاب وإصابتهم بالالتهابات في جلدهم وأعينهم، بعد تسرب الرائحة الناتجة عن انسكاب سائل التنظيف الكيميائي في المطبخ.

وهبطت الطائرة في مطار دبلن في الساعة 1.30 مساءً، وكانت سيارات الإسعاف موجودة لإسعاف الركاب وطاقم الطائرة، والاطلاع على الحالات الخطيرة منهم لنقلها الفوري للمستشفى، في حين أفاد مراقبو الرحلات الجوية وكاميرات المطار، أن طاقم الطائرة كان فاقدًا للوعي، وأن الركاب كانوا يعانون من احتراق في العينين بعد تسرب سائل التنظيف.