العثور على إماراتي ميتاً في فندق بمدينة زحلة اللبنانية

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أوردت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان أنه جرى العثور على رجل إماراتي في العقد الخامس من العمر، ميتا داخل فندق شهير بمنطقة زحلة. View this post on Instagram أوردت وكالة الأنباء الرسمية في #لبنان أنه جرى العثور على رجل #إماراتي في العقد الخامس من العمر، ميتا داخل فندق شهير بمنطقة زحلة. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام…