العثور على إماراتي ميتاً في فندق بمدينة زحلة اللبنانية

أوردت وكالة الأنباء الرسمية في #لبنان أنه جرى العثور على رجل #إماراتي في العقد الخامس من العمر، ميتا داخل فندق شهير بمنطقة زحلة. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مصادر طبية رجحت أن تكون الوفاة طبيعية، دون مزيد من التفاصيل. وكانت الإمارات رفعت هذا الشهر حظرا على سفر مواطنيها إلى لبنان. ومع اندلاع الاحتجاجات الأخيرة حذرت الإمارات مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، وطلبت من مواطنيها المتواجدين في الجمهورية اللبنانية المغادرة ودعتهم إلى التواصل مع سفارتها في #بيروت في حال حاجتهم لترتيب عودتهم إلى البلاد.