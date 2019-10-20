5 وفيات معظمهم من عائلة واحدة في حادث مروري بالمدينة المنورة (صور)

توفّى 4 أفراد من عائلة واحدة إثر حادث مروري وقع بين مركبتين في المدينة المنورة بالسعودية إضافة إلى قائد المركبة الأخرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن الحادث الذي وقع بين المركبتين على امتداد طريق السلام بعد الدائري الثالث باتجاه تبوك أدى إلى اشتعال المركبتين وتفحم الموجودين بداخلهما.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، إن فرق الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث فور تلقيها بلاغًا.

وأضاف أن جميع من كانوا بالمركبتين فارقوا الحياة على الفور، موضحًا أن الجثث تعود إلى طفلين ورجل وامرأة في المركبة الأولى ورجل واحد في المركبة الثانية.