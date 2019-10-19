مصر.. حاول الدفاع عن خطيب شقيقته فمزقه البلطجي بـ“الساطور“

أقدم شاب مصري على تمزيق جسد آخر بالسيف أثناء دفاعه عن خطيب شقيقته، الذي تعرض للسرقة بالإكراه في أحد شوارع محافظة كفر الشيخ.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حينما تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بوصول ”محمود العيسوي“ 27 عامًا، مقيم بمدينة سيدي سالم، للمستشفى المركزي، جثة هامدة، وعليها آثار دماء بسبب ضربات على الرأس بساطور وعصا.

وبتشكيل فريق بحث، أثبتت التحريات أن المجني عليه كان عائدًا من عمله متأخرًا فرأي خطيب شقيقته يتعرض للسرقة من بلطجي ”بنوه“ فأوقف السيارة ليري ما يحدث فوجه له الأخير ضربة على رأسه فسقط غارقًا في دمائه، ولقى مصرعه في الحال.

وأطلق ذوو وأصدقاء الشاب العيسوي، هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى، تحت عنوان“اعدموا قاتل محمود، #حق_محمود_العيسوي_لازم_يرجع“، وذلك للمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة ضده.

وتم إلقاء القبض على القاتل، وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وخلال الأيام الماضية شغلت حادثة مقتل الشاب محمود البنا على يد الشاب راجح 18عامًا الرأي العام في مصر، حيث كان المجني عليه يدافع عن فتاة تعرضت للتحرش فتعرض لطعنات من راجح أودت بحياته.

يذكر أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة زيادة في معدلات جرائم القتل، تتعدد أسبابها ما بين تردي العامل الاقتصادي، أو الخلافات الأسرية والعائلية، أو السعى وراء الشهوات.