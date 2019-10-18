صياد يلهو مع تمساح ضخم داخل حوض سباحة (فيديو)

شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية حادثة طريفة وغريبة في نفس الوقت؛ عندما قفز تمساح بطول 9 أقدام تقريبًا في حوض سباحة أحد المنازل في الولاية، قبل أنّ يأتي صياد حيوانات ليلهو معه أثناء محاولة إخراجه.

وقال بول بيدارد أحد مشاهير صائدي الحيوانات، والذي كان قد تم التعاقد معه في برنامج التمساح المزعج في الولاية، إنّه تم إرساله إلى ”منزل في باركلاند بولاية فلوريدا لإخراج تمساح كبير بطول حوالي 9 أقدام أي ما يعادل 3 أمتار، بعد أن قفز في حوض سباحة المنزل“، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأضاف بيدارد أنّه ”أحاط بالتمساح الكبير وقام باللعب معه حتى تعب“، وكتب على ”إنستغرام“: ”إنها في الواقع ممتعة لأن التمساح لا يمكنه الذهاب إلى أي مكان، كما أن الماء دائمًا واضح تمامًا“.

وقال بيدارد، الذي قام بالتمثيل في برنامج تلفزيون الواقع ”Gator Boys“ إنه كان قادرًا على إخراج الحيوان الذي يبلغ طوله حوالي 9 أقدام من الماء بمجرد تعبه أثناء اللعب معه في حوض السباحة يوم الأربعاء الماضي، ووضع كمامة على فمه ثم قام بتسجيل ما حدث.

وأضاف: ”التمساح لم يظهر أي مشقة في إخراجه من الماء. لقد كانت مهمة سلسة وسهلة على الإطلاق“.

وتمت تسمية التمساح الذي يبلغ وزنه 84 كيلو جرامًا باسم ”Cool Hand Luke“ نسبة لفيلم الممثل بول نيومان الذي تم إنتاجه عام 1967.