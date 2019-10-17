أردنية تدهس بسيارتها خطيبها السابق

دهست شابة أردنية بمركبتها، خطيبها السابق، حيث كان برفقة خطيبته الجديدة، ثم لاذت بالفرار.

وقال شهود عيان إن ”الشابة كانت تقود مركبتها بالصدفة، بالقرب من المحكمة الشرعية في محافظة إربد شمال الأردن، حيث شاهدت خطيبها السابق أثناء خروجه من المحكمة، بعدما انتهى من إتمام عقد الزواج من خطيبته الجديدة التي كانت برفقته“.

وأضافوا فيما نقله تلفزيون ”نور الأردن“: ”حاولت دهسه بمركبتها، وفرت هاربةً من المكان“، إلا أن القوى الأمنية المتواجدة في المكان، تدخلت على الفور، حيث بدأت التحقيق في الحادث، والاستماع للشهود، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.