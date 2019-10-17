السعودية.. إنقاذ شخص من الموت بعد سقوطه في بئر عميق (فيديو وصور)

بث الدفاع المدني السعودي، يوم الأربعاء، مشاهد من عملية إنقاذ تمكن خلالها من سحب شخص سقط في بئر عمقها 400 متر، وقطرها أقل من 36 سنتمتراً، وذلك في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض.

ويظهر في مقطع فيديو لعملية انتشال الرجل، وهو وافد هندي الجنسية، لحظة وصوله لسطح الأرض بعد عملية سحب دقيقة استخدمت فيها الكاميرات لمراقبة انسياب الرجل في البئر الضيق.

وما إن وصلت يداه لسطح الأرض حتى أمسكها رجال الدفاع المدني وتم سحب الرجل وإبعاده عن فوهة البئر.

قال تعالى

(وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) pic.twitter.com/hfr8RE47y0 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 16, 2019

وقال الدفاع المدني عبر ”تويتر“، إن ”الرجل بصحة جيدة بعد إخراجه بنجاح من البئر، حيث علق في البئر على عمق 210 متر من أصل 400 متر هي عمق كامل البئر ذي القطر 14 بوصة (نحو 36 سنتمترا)“.

وأشاد كثير من السعوديين بجهود الدفاع المدني، حيث نجحت إحدى فرقه في إنقاذ الرجل الذي كان سيلقى حتفه داخل البئر.

شكرا رجال الدفاع المدني وكتب الله اجركم .

انجاز بارك الله فيكم

???????????????? — خالد الدغيلبي (@kazpdah) October 16, 2019