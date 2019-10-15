قتيل في حرائق لبنان وبيروت تطلب مساعدة الجيران

لقي شخص واحد على الأقل حتفه في الحرائق التي تجتاح لبنان منذ أمس الإثنين، وأتت كذلك على مساحات واسعة من غابات البلاد، مما دفع بيروت إلى نشر خراطيم المياه وطلب المساعدة من جيرانها للسيطرة على النيران.

وقال وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي في حديث للصحفيين في منطقة مشرف جنوب بيروت، التي كانت من أكثر المناطق تضررًا: إن شخصًا واحدًا على الأقل لقي حتفه، ووصف الوضع بأنه ”كارثي“.

وأضاف جريصاتي: ”إن شاء الله يارب أن يبقى كل الذين يقدمون المساعدة منتبهين. الله يشفق علينا، بعد عندنا يومين صعبين رح يظل الحر قويًا والرياح قوية“.

وأعلن رئيس الوزراء سعد الحريري في بيان أنه سيتم فتح تحقيق، وإذا تبين أن الحرائق مُفتعلة ”فيجب على الذين قاموا به أن يدفعوا الثمن“.

وقالت وزيرة الداخلية ريا الحسن إن قبرص أرسلت حتى الآن طائرات هليكوبتر ووافقت اليونان على إرسال طائرتين.

وأضافت: ”لقد اتصلنا بجميع الدول التي يمكنها مساعدتنا“.

ولم تعرف بعد أسباب الحرائق التي أتت على مساحات مزروعة بالأشجار جنوب بيروت وغابات الصنوبر في الشمال، رغم أن بعض المسؤولين ألقوا باللائمة على موجة الحر التي ضربت البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إنه تم نقل 18 شخصًا حتى الآن إلى المستشفى، وإن 88 آخرين تلقوا رعاية طبية طارئة.

وأدت الحرائق إلى تفحم أشجار وإحراق سيارات، ووقف رجال الإطفاء عاجزين عن السيطرة على النيران مما دفع البلاد إلى دعوة الجيران لإرسال طائرات للمساعدة.

وذكر المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار أن 104 حرائق اندلعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتم إجلاء السكان من المنازل والمباني لتقليل الخسائر.