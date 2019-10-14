العثور على جثة رجل أعمال مقتولًا داخل شقته في مصر

عثرت أجهزة الأمن في مصر على جثة رجل أعمال مقتولًا إثر ضربه بآلة حادة على الرأس داخل شقته ببرج خاص يمتلكه بقرية بطا في محافظة القليوبية.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا بالعثور على جثة رجل أعمال يدعى ”راشد ع ر“، وتخطى عمر الـ50 عامًا مقتولًا داخل شقته.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه يقيم في الشقة بمفرده ببرج يمتلكه ويعمل في مجالات السفر، وله علاقات متشعبة وتم نقل الجثة للمشرحة لبيان سبب الوفاة، بينما تعكف الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات الحادثة والبحث عن الجاني.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة زيادة في معدلات جرائم القتل، تتعدد أسبابها ما بين تردي العامل الاقتصادي، أو الخلافات الأسرية والعائلية، أو السعي وراء الشهوات.