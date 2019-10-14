بعد خروجها برفقة شقيقها.. فتاة تختفي بظروف غامضة بالسعودية

تحقق الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية في بلاغ تلقته عن اختفاء فتاة في ظروف غامضة، أمس الأحد، من أمام إحدى مكتبات القرطاسية في منطقة مكة المكرمة.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن فتاة كانت تتسوق برفقة شقيقها في إحدى مكتبات القرطاسية بحي الزايدي في مكة المكرمة، لكنها تركت شقيقها داخل المكتبة وتوجهت إلى مركبته كي تنتظره، إلا أن شقيقها فوجئ بعد خروجه بعدم وجودها.

وأبلغ شقيق الفتاة الشرطة باختفاء شقيقته بعدما فشل في العثور عليها، حيث لا تزال الأجهزة الأمنية تحقق في الواقعة.

ولم يتم الكشف عن هوية الفتاة وجنسيتها.