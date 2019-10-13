سيدة تلقي بأبنائها الثلاثة من الدور الخامس في المغرب

أقدمت سيدة مغربية، يوم الأحد، على إلقاء أبنائها الثلاثة من نافذة منزل العائلة الواقع في الدور الخامس، بمدينة الدار البيضاء.

وأفاد شهود عيان، بأن السيدة، كان ستلقي بنفسها أيضًا لكن صراخ وتحذير الجيران الذين تجمعوا أسفل العمارة حال دون ذلك.

وأصيب الطفل الأوسط البالغ من العمر 5 سنوات بكسور بليغة، فيما أصيب الأكبر (10 سنوات) ورضيع (7 أشهر)، ببعض الكدمات، وفق موقع ”المغرب24“ .

وجرى نقل الأطفال الثلاثة في حالة حرجة إلى مستشفى المنصور بسيدي البرنوصي، قبل أن يتم تحويلهم إلى قسم الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، فيما سلّمت والدتهم نفسها للشرطة.

وفي التفاصيل، فإن السيدة أقدمت على إلقاء أبنائها عندما كان زوجها غائبا خارج المنزل، حيث يعمل بائعًا للفواكه بالقرب من أحد المساجد، فيما ذكر شهود عيان أنه ليس من مثيري المشاكل، إذ يعيش في المنزل رفقة والدته وزوجته وأبنائه الثلاثة.

ولا يعرف السبب الحقيقي الذي دفع الأم لهذا الفعل، لكن الجيران رجحوا وقوع خلافات زوجية حادة داخل المنزل أو إصابتها بمرض نفسي.