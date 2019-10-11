مصر.. إنقاذ طاقم طائرة خدمات بترولية هبطت اضطراريًا في البحر

أعلنت وزارة الطيران المصرية؛ أن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول تحمل رقم 412، اضطُرت، اليوم الجمعة، للهبوط الاضطراري في البحر على بعد 65 ميلًا شمال مدينة بورسعيد.

وكشفت نانسي سامح، مديرة العلاقات العامة لشركة الخدمات الجوية PAS المالكة للطائرة في تصريح خاص لـ“ إرم نيوز“، أن ”3 ركاب بالاضافة إلى فردين هما طاقم الطائرة، كانوا على متنها ولم يتعرض أيٌّ منهم لإصابات أثناء الهبوط .“

وكشف مصدر بشركة ”بترول بلاعيم“ العاملة في حقل ظهر، أنه بعد ظهر اليوم اضطرت الطائرة للهبوط بعد إقلاعها من مركب سايبم 3000 العاملة في حقل ظهر، وكانت تحمل 3 أجانب، هم: نيجيري، وإيطالي، وإنجليزي“.

وأضاف المصدر، أنه تم إنقاذ الجميع عن طريق مركب تجاري، وهي التي أبلغت السلطات المصرية، حيث تم نقل ركاب الطائرة على المركب الخاص بشركة ماراديف، وتم بعد ذلك نقلهم في طائرة إنقاذ إلى مدينة بورسعيد.