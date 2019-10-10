السعودية.. تسمم 13 طالبة في القصيم

كشفت وسائل إعلام سعودية محلية، مساء اليوم الخميس، عن إصابة 13 من طالبات الثانوية بتسمم غذائي، نقلن على إثره إلى المستشفى.

وبحسب صحيفة ”سبق“ الإلكترونية، فقد باشر الفريق الطبي بمستشفى محافظة المذنب معاينة الحالات، وفعّل خطة الطوارئ، فيما غادرت 6 حالات وتم حجز البقية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم صحة القصيم تركي المحارب، قوله: ”ورد بلاغ عن وجود 13 حالة تسمم غذائي لطالبات في مدرسة متوسطة للبنات في محافظة المذنب، وتم تفعيل خطة الطوارئ من قبل صحة القصيم وتم دعم الهلال الأحمر بفرقتين طبيتين من مستشفى المذنب لنقل الحالات“.

وأكد المتحدث أن الحالات المحجوزة في وضع صحي مستقر، لكنه لم يكشف عن أسباب التسمم الذي تعرضت له الطالبات، ولا مصدره.