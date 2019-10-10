شاب يوقف موكب زفاف حبيبته السابقة لمناشدتها الرجوع إليه (فيديو)

استوقف شاب بمدينة ميديلين في كولومبيا، سيارة حبيبته أثناء زفافها، متوسلًا إليها بأن تعود إليه.

وتم تداول فيديو على الإنترنت لشاب يركب دراجة نارية يعترض سيارة زفاف، حيث ظهر وهو يتوسل للعروس الموجودة في السيارة، بأن تعود إليه وتلغي الزفاف.

وبحسب صحيفة ”مترو“، اتضح أن تلك الفتاة هي حبيبته السابقة، وأنه أراد استرجاعها بعد فوات الأوان.

وأظهر الفيديو توسلات الشاب لحبيبته العروس التي دفعته بعيدًا عنها، بعد أن قام بتقبيلها وسط صيحات من الجمهور الذي يتابع الموقف.

وجادل الشاب الذي كان يرتدي خوذته على رأسه، الفتاة بصوت مرتفع، وسط حالة من التوتر والغضب.

وأثار هذا الفيديو ردود أفعال متباينة، من قِبل المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعاطف بعضهم مع الشاب، واتهمه آخرون بأنه يعرقل حياه الفتاة ويهينها وهي في طريقها للارتباط برجل آخر.