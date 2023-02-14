زلزال يضرب رومانيا شعرت به دول في شرق أوروبا

وقع الزلزال الساعة 3,16 بعد الظهر (13,16 ت غ) على عمق 10 كيلومترات في مقاطعة غورج جنوب شرق رومانيا، على ما ذكره المركز الأمريكي على موقعه الإلكتروني.

وتعرضت هذه المنطقة في رومانيا، يوم الإثنين، لزلزال أقل قوة لم يتسبب بأضرار أو إصابات.

ولا علاقة لهذين الزلزالين بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الأسبوع الماضي، بحسب المعهد الوطني الروماني لفيزياء الأرض، لكن الهزات المتكررة أثارت قلق بعض الأهالي.

وتقع رومانيا على فوالق زلزالية عدة، ويشير الخبراء إلى "احتمالات كبيرة لوقوع زلزال".

وفي الرابع من آذار/مارس 1977 تسبب زلزال بمقتل 1570 شخصًا وجرح أكثر من 11 ألفًا غالبيتهم في بوخارست الواقعة على فالق فرنجيا.