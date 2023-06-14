حادث غرق جديد يودي بحياة 78 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
لقي 78 شخصًا حتفهم، إثر حادث غرق مركب يقل مئات المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل جنوب غرب اليونان، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنه خفر السواحل اليوناني.
وأكد خفر السواحل، أن مركب الصيد الذي كان يحمل الضحايا انقلب في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، لافتًا إلى أن "عملية الإغاثة أدت إلى إنقاذ 104 أشخاص".
واستمر البحث في نهاية اليوم، بعد أن أفادت السلطات اليونانية، أن أشخاصًا كانوا يستقلون المركب، أكدوا لها أن عدد الركاب لا يقل عن 750 شخصًا.
وعرضت قنوات تلفزيونية يونانية صور ناجين يضعون بطانيات رمادية على أكتافهم، وأقنعة صحية على وجوههم، وهم ينزلون من يخت أنقذهم، فيما تم حمل آخرين على نقّالات.