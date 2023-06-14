حادث غرق جديد يودي بحياة 78 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان

لقي 78 شخصًا حتفهم، إثر حادث غرق مركب يقل مئات المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل جنوب غرب اليونان، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنه خفر السواحل اليوناني.

وأكد خفر السواحل، أن مركب الصيد الذي كان يحمل الضحايا انقلب في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، لافتًا إلى أن "عملية الإغاثة أدت إلى إنقاذ 104 أشخاص".