انقلاب سفينة تنزانية في ميناء جنوب إيران

وقال رئيس قسم السلامة والصحة والبيئة في إدارة الأزمات في منطقة بارس الاقتصادية، إبراهيم غريبي، لوكالة أنباء "إيرنا" الحكومية، إن "سفينة أنيل التابعة لدولة تنزانيا انقلبت هذا الصباح في الرصيف رقم 9 بميناء بارس للخدمات أثناء تحميل 91 حاوية بوزن 27 طنًّا بسبب الترتيب الخاطئ للحاويات".

وأشار غريبي إلى أن "جميع أفراد طاقم هذه السفينة في صحة جيدة، وتم إيواؤهم من قبل الجهات الإيرانية المختصة".

ويعد ميناء بارس شريانا رئيسا لاستيراد وتصدير البضائع في جنوب إيران، وأحد العوامل المهمة في جذب المستثمرين المحليين والأجانب.