مهاجمة مسن مسلم بمادة حارقة قرب مسجد ببريطانيا
أصيب رجل مسن من الجالية المسلمة في بريطانيا، بحروق بالغة، عندما أضرم شخص غريب النار فيه بعد مهاجمته بمادة حارقة، أثناء عودته إلى منزله من أحد المساجد.
وقالت الشرطة البريطانية إن شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق، وتم اعتقال رجل للاشتباه في ارتكابه محاولة قتل الرجل المسلم الذي يبلغ من العمر 82 عاماً.
وأصيب الضحية بحروق في وجهه عندما اشتعلت النيران في سترته في شارع "شينستون" في إدجباستون، برمنغهام، في حوالي الساعة 7 مساء يوم الاثنين، خلال عودته من مسجد "دودلي رود".
وقالت شرطة "ويست ميدلاندز" إنها على علم بحادث مماثل في منطقة "إيلينغ" بلندن وتعمل مع شرطة العاصمة لمعرفة ما إذا كانت هذه الحوادث مرتبطة.
وذكرت الشرطة أن الضباط يدرسون لقطات فيديو لهجوم الاثنين، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وبحسب الصحيفة، تم التعرف على المتهم، الذي لا يزال رهن الاحتجاز من قبل ضباط كانوا في المنطقة يجرون تحقيقات في أعقاب الهجوم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تحدث مع الضحية لفترة وجيزة قبل أن يرشه بمادة مجهولة وتشتعل النار في سترته، مما تسبب في حروق في وجهه، ونقل إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة لكنها لا تهدد حياته.
وفي أعقاب الهجوم، قال إيان وارد، رئيس مجلس مدينة برمنغهام: "كان هذا هجومًا مروعًا، وبالنا مع الضحية وعائلته في مثل هذا الوقت العصيب".