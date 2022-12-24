مقتل 11 شخصا إثر حريق بدار للمسنين في روسيا

مقتل 11 شخصا إثر حريق بدار للمسنين في روسيا

رويترز
رويترز

نقلت وكالة أنباء تاس عن أجهزة الطوارئ قولها إن حريقا شب اليوم الجمعة في دار غير مسجلة للمسنين فى مدينة كيميروفو السيبيرية مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

كثير من دور المسنين تعمل دون تسجيل في جميع أنحاء روسيا ولا يمكن خضوعها لعمليات تفتيش لأنها تعتبر ملكية خاصة رسميا
مسؤولون روس

ونقلت الوكالة عن مسؤولي السلامة من الحرائق قولهم إن الطابق الثاني بالكامل من مبنى يأوي 20 شخصا احترق. وتمت السيطرة على الحريق.

مقتل 11 شخصا إثر حريق بدار للمسنين في روسيا
عشرة قتلى في حريق قرب مدينة ليون الفرنسية

وقال المسؤولون إن كثيرا من دور المسنين تعمل دون تسجيل في جميع أنحاء روسيا ولا يمكن خضوعها لعمليات تفتيش لأنها تعتبر ملكية خاصة رسميا.

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