مقتل 11 شخصا إثر حريق بدار للمسنين في روسيا
نقلت وكالة أنباء تاس عن أجهزة الطوارئ قولها إن حريقا شب اليوم الجمعة في دار غير مسجلة للمسنين فى مدينة كيميروفو السيبيرية مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.
كثير من دور المسنين تعمل دون تسجيل في جميع أنحاء روسيا ولا يمكن خضوعها لعمليات تفتيش لأنها تعتبر ملكية خاصة رسميا
مسؤولون روس
ونقلت الوكالة عن مسؤولي السلامة من الحرائق قولهم إن الطابق الثاني بالكامل من مبنى يأوي 20 شخصا احترق. وتمت السيطرة على الحريق.
وقال المسؤولون إن كثيرا من دور المسنين تعمل دون تسجيل في جميع أنحاء روسيا ولا يمكن خضوعها لعمليات تفتيش لأنها تعتبر ملكية خاصة رسميا.