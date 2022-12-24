مقتل 11 شخصا إثر حريق بدار للمسنين في روسيا

نقلت وكالة أنباء تاس عن أجهزة الطوارئ قولها إن حريقا شب اليوم الجمعة في دار غير مسجلة للمسنين فى مدينة كيميروفو السيبيرية مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.