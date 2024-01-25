مصري يقتل زوجته بـ 42 طعنة أمام أبنائها
أقدم عامل على التخلص من زوجته، بتسديد 42 طعنة نافذة بسكين أمام أبنائها بمحافظة الإسكندرية بمصر، وذلك بسبب خلافات زوجية.
وتلقت مباحث قسم "باب شرق" بالإسكندرية بلاغا بمقتل ربة منزل على يد زوجها، لتتحرك قوة أمنية من القسم إلى مكان الواقعة، حيث تبين من المعاينة الأولية، وجود جثة سيدة غارقة في دمائها، وبها 42 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد.
وكثّفت المباحث العامة تحرياتها، وبالتحقيق مع الأبناء والجيران، تبين أن خلافا نشب بين القتيلة وزوجها بسبب تعاطيه المخدرات؛ ما جعلة يشتاط غضبا؛ إذ أسرع إلى المطبخ وأحضر سكينا وقام بطعن بأنحاء جسدها؛ ما جعل الأبناء يدخلون في حالة هستيرية من البكاء والاستجداء حتى سمعهم الجيران.
وكشفت التحريات أن القاتل فر هاربا فور ارتكاب الجريمة، مقاوما محاولات الجيران الإمساك به، وقامت الشرطة بإلقاء القبض عليه بعد إعداد كمين، وإحالته إلى النيابة.
وأمرت النيابة العامة بالإسكندرية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة.