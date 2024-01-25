مصري يقتل زوجته بـ 42 طعنة أمام أبنائها

وكثّفت المباحث العامة تحرياتها، وبالتحقيق مع الأبناء والجيران، تبين أن خلافا نشب بين القتيلة وزوجها بسبب تعاطيه المخدرات؛ ما جعلة يشتاط غضبا؛ إذ أسرع إلى المطبخ وأحضر سكينا وقام بطعن بأنحاء جسدها؛ ما جعل الأبناء يدخلون في حالة هستيرية من البكاء والاستجداء حتى سمعهم الجيران.

وكشفت التحريات أن القاتل فر هاربا فور ارتكاب الجريمة، مقاوما محاولات الجيران الإمساك به، وقامت الشرطة بإلقاء القبض عليه بعد إعداد كمين، وإحالته إلى النيابة.

وأمرت النيابة العامة بالإسكندرية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة.