أكثر من 20 قتيلا إثر سقوط مركبة من منحدر شمال غرب اليمن

أودى حادث سير مروع في محافظة حجة شمال غرب اليمن، الجمعة، بحياة أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال ونساء.

وتحولت أفراح أسرة يمنية احتفالا بخطوبة أحد أبنائها، إلى أحزان عارمة بسبب الكارثة المأساوية، الناجمة عن سقوط مركبة نوع "بك أب" كان على متنها 25 شخصا في واد سحيق.