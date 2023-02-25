حوادث
أكثر من 20 قتيلا إثر سقوط مركبة من منحدر شمال غرب اليمن
أودى حادث سير مروع في محافظة حجة شمال غرب اليمن، الجمعة، بحياة أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال ونساء.
وتحولت أفراح أسرة يمنية احتفالا بخطوبة أحد أبنائها، إلى أحزان عارمة بسبب الكارثة المأساوية، الناجمة عن سقوط مركبة نوع "بك أب" كان على متنها 25 شخصا في واد سحيق.
وبحسب تقارير محلية فإن الحادث نجم نتيجة سقوط سيارة نوع "هايلوكس"، من أعلى منحدر جبلي شاهق، إلى الوادي الذي يقع أسفل الجبل، وكان على متنها ما يقارب 25 شخصا من أقارب العريس .
وأكدت التقارير، أن أفراد الأسرة كانوا في طريقهم إلى منزل أسرة الفتاة التي خطبها ابنهم، وللوصول إلى المنطقة الأخرى، يتحتم المرور من منحدر جبلي شاهق عادة ما يمثل خطورة شديدة ويشهد حوادث مماثلة.
وأثارت الحادثة، التي تسببت بوفاة غالبية أفراد الأسرة، وتعرض الناجين إلى إصابات حرجة، حالة من الحزن بين أوساط اليمنيين.