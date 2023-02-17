ناج جديد في تركيا بعد 278 ساعة تحت الأنقاض

تمكنت فرق الإنقاذ التركية، مساء الجمعة، من إنقاذ رجل من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي جنوب تركيا، عقب مرور 12 يومًا على الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا، مخلفًا دمارًا هائلاً وعشرات آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.

ووفقاً لوكالة "الأناضول" التركية، فإن الرجل الذي تم انتشاله حيَاً من تحت الأنقاض بعد مرور 278 ساعة، في الأربعينيات من عمره، ويُدعى هاكان ياسين أوغلو.

وتم انتشال الرجل من تحت أنقاض منزله الكائن في حي "ديفنة"، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.