ناج جديد في تركيا بعد 278 ساعة تحت الأنقاض
تمكنت فرق الإنقاذ التركية، مساء الجمعة، من إنقاذ رجل من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي جنوب تركيا، عقب مرور 12 يومًا على الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا، مخلفًا دمارًا هائلاً وعشرات آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.
ووفقاً لوكالة "الأناضول" التركية، فإن الرجل الذي تم انتشاله حيَاً من تحت الأنقاض بعد مرور 278 ساعة، في الأربعينيات من عمره، ويُدعى هاكان ياسين أوغلو.
وتم انتشال الرجل من تحت أنقاض منزله الكائن في حي "ديفنة"، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وجاء انتشال الرجل عقب ساعات من إعلان انتشال شابين آخرين من تحت أنقاض مبنى في أنطاكية في ولاية هاتاي.
ويواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض الهائلة في بعض المناطق، في محاولة لانتشال أحياء رغم تضاؤل الفرص في العثور على ناجين.
وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في ساعة مبكرة من يوم 6 شباط/ فبراير الجاري، تبعه زلزال آخر، ومئات الهزات الارتدادية، جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، وأسفر عن انهيار أعداد هائلة من الأبنية ووفاة قرابة 43 ألف شخص، وتشريد الملايين في البلدين اللذين يشهدان طقساً بارداً.