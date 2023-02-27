لبنان.. سرقة أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام

وأضافت سليمان: "لقد بلغني منذ قليل خبر محزن جدًا، لقد سرق أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام، نعم هذا الخبر آلمني جدًا؛ لأن هذا الأرشيف جمعناه من بين الركام في العام 2009".

وتابعت قائلة: "أذكر عندما عُينت مديرة للوكالة، وكنت أتفقد الغرف التابعة للوكالة في الطابق الثاني تحت الأرض، وجدت صورًا سلبية ملقاة في غرفة وضعت فيها أكوام من الأغراض للتلف، دخلنا إليها على ضوء الهاتف المحمول، لأنها كانت مظلمة وتأكلها الرطوبة، وبين الجرذان".

وأردفت: "عندها طلبت إقفال هذه الغرفة ومنعت دخول أي كائن إليها ريثما أتدبر أمرها، وطلبت من بلدية بيروت وضع سم قاتل للجرذان من دون أن تتم أذية الصور السلبية".

وأشارت إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر دق بابي زميل إعلامي وهو حاليًا مستشار لوزير التربية ألبير شمعون، وسألني عما إذا كنت أستطيع استقبال طلاب من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية لإجراء تدريب في قسم الأرشيف".

ومضت تقول: "أجبته بأنه ليس لدينا بعد أرشيف في الوكالة ولكن لدي صور قديمة يجب أرشفتها، وبدأت الطالبتان العمل في الأرشيف بنشاط، فجمعنا الصور السلبية من تحت الركام ليتبين أن لدينا مليونين و200 ألف صورة نيغاتيف".