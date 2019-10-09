 إطلاق نار ببلدة ثانية في شرق ألمانيا

 إطلاق نار ببلدة ثانية في شرق ألمانيا

المصدر: رويترز

ذكرت مجلة ”فوكوس“ اليوم الأربعاء، أن أنباء وردت عن واقعة إطلاق نار ثانية في بلدة بشرق ألمانيا مجاورة لمدينة ”هاله“ التي قُتل فيها شخصان على يد مسلح أمام معبد يهودي.

وقع إطلاق النار الثاني في ”لاندسبرغ“ التي تبعد نحو 15 كيلومترًا شرقي هاله.

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