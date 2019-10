إحالة قضية دهس مراقب مرور بالسعودية إلى الشرطة (فيديو)

View this post on Instagram

أعلنت "#جامعة_الملك_سعود" في المملكة العربية #السعودية عن إحالتها قضية محاولة دهس مراقب مرور، يوم الأحد الماضي، إلى شرطة الدرعية، لاستكمال التحقيق في الواقعة. وكشفت الجامعة تفاصيل إصابة مراقب مرور بعدما أظهر مقطع فيديو متداول السائق وهو يدفع الرجل بمقدم سيارته بضع مرات، حيث تعرض لرضوض في القدم أثناء عمله في مراقبة الحركة المرورية. ووفق صحيفة "المدينة" المحلية، قال المتحدث الرسمي إن "مراقب مرور الجامعة تعرض لدهس من قائد مركبة رفض التقيد بالتعليمات الخاصة بتنظيم الحركة المرورية، وتعرض لرضوض نقل على إثرها للمستشفى، وذلك أثناء قيامه بمهامه في تنظيم الحركة المرورية بالمدينة الجامعية للطالبات، حيث قام أحد قائدي المركبات (تويوتا كامري) بدهسه وإبعاده عن الطريق بسيارته، لرفض التقيد بالتعليمات".