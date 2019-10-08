إعدام مصري قتل زوج عشيقته في الأردن

قضت محكمة التمييز الأردنية اليوم الثلاثاء، بإعدام وافد مصري مدان بقتل أردني، بالاتفاق مع زوجة القتيل.

وصادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى، الذي يقضي بإعدام الجاني (23 عامًا)، لثبوت إدانته بقتل زوج عشيقته بالاتفاق معها، كما قضت المحكمة بوضع الزوجة المتهمة، بالأشغال المؤقتة مدة 15 عامًا، وذلك بذحسب ما ذكرته صحيفة السوسنة المحلية.

وتشير تفاصيل القضية، إلى أن الجاني كان يعمل في غسيل المركبات لسكان إحدى مناطق مدينة مأدبا وسط الأردن، التي كان المغدور وزوجته المتهمة يسكنان فيها، حيث تعرف عليهما الجاني قبل عام من وقوع الجريمة، ثم نشأت بينهم صداقة، وأصبح الجاني محل ثقة، ويتردد على منزلهم حتى في غياب الزوج.

ونشأت بين الجاني والزوجة التي تبلغ من العمر 39 عامًا، علاقة غرامية، حيث أخذت تشكو له سوء معاملة زوجها لها، فعرض عليها الجاني قتل زوجها، ثم خططا معًا بطريقة للتخلص من الزوج، حتى يتزوجا ويعيشا معًا في مصر.

وفي صباح يوم الحادي والعشرين من يوليو/تموز2016، اتصل الجاني بالمغدور وطلب منه الحضور، فلبى الأخير طلبه، وعندما حضر استقل المتهم معه المركبة، وأثناء سيرها سحب المتهم المسدس وأطلق منه عيارًا ناريًا أصاب المغدور بالرأس، فما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه وعشيقته، وأحالتهما للمحاكمة التي أصدرت حكمها الآنف.