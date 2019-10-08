طفل فلسطيني يقود سيارة والده للمدرسة ويتسبب بحادث مروع

تسبب طفل فلسطيني يبلغ من العمر 11 عامًا بحادث سير مروع، في بلدة الظاهرية بمدينة الخليل، أدى إلى انقلاب السيارة غير المرخصة التي تعود ملكيتها إلى والده محدثًا بمن معه بضع إصابات.

وأصيبت شقيقة الطفل، وتبلغ من العمر 3 سنوات، إصابات خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى للعلاج، فيما قالت مصادر محلية إن الطفل كان عائدًا من مدرسته قبل انقلاب السيارة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن طفلًا يبلغ من العمر(11 عامًا) قام بقيادة مركبة والده غير القانونية متوجهًا إلى المدرسة وبرفقته أصدقاؤه وشقيقتاه، وأثناء عودته وقع حادث سير انقلاب ذاتي للمركبة؛ ما أدى لإصابة شقيقته الطفلة والبالغة من العمر 3 سنوات بجروح، وصفت بالخطيرة، نُقلت على إثرها لمستشفى الميزان بالخليل“.

وأوضح ارزيقات، أن الشرطة فتحت تحقيقًا بالحادث، مناشدًا كافة أولياء الأمور بعدم استخدام المركبات غير القانونية، وضرورة منع أبنائهم من قيادتها، لما تشكله من خطورة حقيقية على حياتهم، وخاصة الأطفال منهم.