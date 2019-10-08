بهذه الطريقة.. تركيا تعاقب مواطنًا صفع طفلاً أردنيًا بعنف (فيديو)

أكدت النيابة العامة في مرسين التركية، في بيان لها، أن المواطن الذي أقدم على صفع طفل أردني الجنسية، أثناء شجار بين أطفال كانوا يلعبون معًا، وُضع تحت الإقامة الجبرية، دون تحديد المدة الزمنية للإقامة.

ووفق ما نقلت وكالة ”سرايا“ المحلية عن صحيفة ”سوزكو“ التركية، فإن البيان أوضح في تفاصيل الواقعة، أن ”خلافًا دب بين 4 أطفال، اثنان تركيان، واثنان آخران أردنيان، ما أسفر عن كسر في سن طفل تركي وإصابة آخر بجروح طفيفة، قبل أن يتطور الخلاف بتدخل والد أحد الطفلين التركيين ويصفع طفلاً أردنيًا ويطرحه أرضًا ثم يركله ويتسبب في إصابته بجروح، كما قام بدفع شقيقته الكبرى مرتين“.

وأكد مدير الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركي، أنهم اتخذوا كافة الإجراءات لمساعدة الطفل الأردني على تجاوز الصدمة.

ونفت السلطات التركية ما أشيع عن بدء إجراءات ترحيل الطفل الأردني مع أسرته، لافتة إلى أن الأسرة تلقت الدعم اللازم.