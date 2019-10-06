إيران تعلن هبوط طائرة عُمانية اضطراريًا في مطار ”تبريز“

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية العُمانية اضطراريًا في مطار مدينة تبريز الدولي شمال غرب إيران، اليوم الأحد، حيث كانت في طريقها إلى العاصمة البريطانية لندن، وفق حسن رضائي فر المدير العام لمكتب الحوادث الجوية في الخطوط الجوية الإيرانية.

وقال رضائي فر في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن ”طائرة من طراز بوينغ 787 (دريملاينر) تابعة للخطوط الجوية العُمانية هبطت في مطار تبريز الدولي شمال غرب إيران بعدما كانت متجهة إلى لندن، وذلك بسبب انخفاض ضغط دم مسافرة بريطانية.

وأوضح بأن الطائرة العُمانية هبطت في الساعة الثالثة و56 دقيقة من مساء اليوم الأحد في مطار مدينة تبريز الدولي بسبب الحالة الصحية لأحد ركاب الطائرة.

وذكر المدير العام لمكتب الحوادث الجوية الإيرانية أن ”الراكبة التي كان وضعها الصحي سيئًا للغاية كانت حاملًا وأسقطت طفلها للأسف، حيث تم نقلها للعلاج في مستشفى طالقاني في تبريز، من ثم ستكمل الطائرة طريقها إلى لندن دون الراكبة“.