عارضة أزياء تسقط مرتين على الهواء (فيديو)

واجهت الراقصة الروسية كاتيا جونز مصاعب في الحفاظ على توازنها أثناء العرض المباشر من حلقة Strictly Come Dancing؛ الأمر الذي أثار الشكوك حول كونها مخمورة.

ونشرت صحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية، أن كاتيا، 30 عامًا، سقطت أثناء تأدية رقصة ”تشاتشا“ مع شريكها مايك بوشيل، ولكنها نهضت بسرعة وتفادت الموقف، وبعد عدة دقائق عادت لتسقط مجددًا أعلى الدرج أثناء توجهها مع شريكها لتلقي العلامات التقديرية من لجنة تحكيم البرنامج، ولكنها نهضت أيضًا بشكل سريع.

أثارت تلك السقطات لنجمة البرنامج والحائزة على جائزته في عام 2017، الشكوك من قبل المتابعين بأنها كانت في حالة سكر، وهي التي كانت تفقدها توازنها بهذا الشكل.

قالت برونو تونيولي، إحدى أعضاء لجنة التحكيم، إن العرض لم يكن سحريًا بل وصفته بالمأساوي وحصل الشريكان على درجات ضئيلة؛ بسبب سقطة كاتيا أثناء العرض، حيث حصلا على 18 نقطة وضعتهم ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة.

تداول المتابعون على ”تويتر“ سقطات كاتيا، متسائلين هل هذا أمر طبيعي أن تسقط مرتين في خلال 10 دقائق فقط، وتساءلوا عن حالتها الصحية وهل هي بخير أم لا؟.

وآخر اتهمها باحتساء الكحول قبل الظهور على المسرح، وأشاد آخر بتصرفها لتفادي الأمر.

وأنكرت الراقصة كاتيا جونز عبر تغريدة على ”تويتر“ أنها كانت مخمورة، واعتذرت عن ما حدث، مؤكدة أنها بحالة صحية جيدة وما حدث هو مجرد انزلاق لقدمها.