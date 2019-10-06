مصر.. طفل يهرب من تعذيب والدته بالانتحار من الطابق الثالث

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أقدم طفل مصري على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق الثالث هربا من تعذيب والدته في محافظة الغربية. بدأت تفاصيل الحادث بتلقي مدير أمن الغربية إخطارا“ يفيد بمصرع الطفل ”حسام.أ“ 10 سنوات إثر إلقاء نفسه من شرفة منزله. وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لمعاينة مكان الواقعة وتم نقل الجثة إلى أحد…