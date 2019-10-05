سقط من الطابق العاشر.. طفل ينجو من الموت بأعجوبة (صور)

نجا طفل من موت محتم إثر سقوطه من شرفة منزله في الطابق العاشر من مبنى سكني، يقع في مدينة نونثابوري وسط تايلاند.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم السبت، أن الطفل (4 أعوام) كان يلهو مع شقيقه الأكبر في شرفة منزلهما، الليلة الماضية، بينما كان والداهما خارج المنزل، حيث تسلق السياج المعدني للشرفة ثم فقد توازنه وسقط على الأرض من مسافة 100 قدم.

وأنقذت العناية الإلهية الطفل، حيث سقط جسده على شجرة ثم سقط على مظلة مطعم شعبي أسفل المبنى، ثم وقع داخل المطعم على طاولة بلاستيكية، أدى لتحطمها لقطع، وتعرض الطفل لإصابات طفيفة.

وفتحت الشرطة تحقيقًا بالحادث، فيما نقل الطفل للمستشفى، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بكدمات وجروح بسيطة في ذراعه وساقيه، وأنه بحالة جيدة، ولا يعاني من كسور في العظام.

ومن المتوقع خروجه اليوم من المستشفى، بعد إجراء فحص طبي للتأكد من عدم تعرضه لإصابات داخلية.