مهربو مخدرات ينقذون 3 شرطيين كانوا يلاحقونهم في البحر.. تعرّف على مصيرهم

المصدر: ا ف ب

أنقذ مهربو مخدرات 3 شرطيين إسبانًا بعدما كانوا يطاردونهم وتحطم مركبهم في المياه، أمس الجمعة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وحدثت عملية الإنقاذ، غير المتوقعة، بعدما بدأ مركب تابع للشرطة بملاحقة قارب سريع ”على متنه 4 أشخاص يشتبه بنقلهم مخدرات“ في المياه قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، كما ورد في بيان للشرطة.

وخلال المطاردة، اصطدم القاربان ما تسبب بسقوط 3 عناصر من الشرطة في البحر بعد ”خروج قاربهم عن السيطرة“.

وباستخدام مكبرات الصوت، استدعت مروحية تابعة للشرطة كانت تحوم في الجو الأشخاص الذين كانوا على متن القارب السريع لمساعدتها في إنقاذ الشرطيين.

لكن هذه“اللفتة“ لم تسهم بتجنيبهم العقاب، إذ وجدت الشرطة 3 أطنان من الحشيش في مكان قريب في المياه.

وأعلنت الشرطة في بيان أنها“ألقت القبض عليهم لتهريب المخدرات“، موضحة أنها“استطاعت انتشال 80 رزمة من الحشيش من المياه“.