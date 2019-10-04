العثور على جثة سعودي متحللة داخل ملحق عمارة

فتحت الأجهزة الأمنية بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية تحقيقًا موسعًا؛ لكشف غموض حادثة العثور على جثة مواطن في العقد الرابع من عمره متحللة داخل ملحق عمارة سكنية.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن بلاغًا ورد إلى الأجهزة الأمنية من مواطن أبلغ عن تغيب مواطن آخر في العقد الرابع، يسكن بمفرده في ملحق عمارة مكونة من 4 طوابق، ويعاني من اضطرابات نفسية ومريض بالسكر.

وإثر البلاغ، توجه رجال الأمن إلى الملحق وعثروا على السعودي متوفى، وعلى جثته آثار تحلل، فيما تولت الشرطة القضية لإكمال الإجراءات القانونية.