كاميرا مراقبة توثق لحظة هروب خادمة بالسعودية كادت تتسبب بوفاة رضيع (فيديو)

كادت خادمة في منزل بالعاصمة السعودية، الرياض، أن تقضي على رضيع بعد أن خلّفته وراءها يبكي لمدة 3 ساعات دون مجيب، إثر هربها من المنزل أثناء غياب الأبوين.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن كاميرا مراقبة وثّقت هروب الخادمة في حي إشبيلية بالرياض، قبل عدة أيام، تاركة خلفها رضيعًا يصرخ دون جدوى.

وقال والد الطفل، في تفاصيل الحادثة: ”طفلي يبلغ من العمر سنة وشهرين فقط، وكنت في مهمة عمل رسمية خارج المنطقة، بينما زوجتي في عمل مماثل، وبقية أطفالي في مدارسهم، وحين عودة أحد الأطفال من الروضة قبيل صلاة الظهر تفاجأ السائق بعدم وجود أحد بالبيت يقوم بفتح الباب لدخول ابني“.

وأضاف: ”بادرتُ بالاتصال بزوجتي بعد أن أبلغني السائق بكون باب المنزل مغلقًا ولا مجيب، الأمر الذي زرع الرعب في قلوبنا، لاسيما أننا استقدمنا الخادمة للتو، ولا تملك هاتفًا محمولًا حتى الآن، ولا نعلم ما هو مصير طفلنا الرضيع الذي ترعاه حتى عودة والدته من عملها“.

‫وتابع والد الرضيع: ”وصلت الأم، وشاهدت طفلنا وقد عاش ثلاث ساعات من البكاء والنحيب وحده دون جدوى، بعد أن وثّقت الكاميرات هروب الخادمة من المنزل صباحًا إلى جهة غير معلومة“.

‫وأوضح الأب: ”وثّقت الكاميرات أن الخادمة غادرت المنزل متخفية بزي ساتر حتى لا ينكشف أمرها، بينما كان هناك من ينتظرها خارج المنزل عبر وسيلة نقل يبدو أنها أُعِدت لمثل هذا الحدث، على الرغم من أن الخادمة جرى استقدامها بطريقة رسمية عن طريق أحد المكاتب؛ ولا تعرف أحدًا هنا“.

‫واختتم بقوله: ”الخادمة وصلت للمملكة منذ ثلاثة أشهر، ونعاملها معاملة ممتازة وفقًا لعقد مبرم وافقت عليه، ولكن يبدو أن هناك من تلاعب بها، وقد يكون هناك حالات مماثلة لما حدث“.

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