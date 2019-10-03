وفاة 6 أفراد من عائلة سعودية في حادث مروري

تسبب حادث مروري من طرف واحد على طريق ”ظُلم“ باتجاه محافظة عفيف في السعودية، بمصرع 6 أفراد من عائلة سعودية، اليوم الخميس.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن عائلة مكونة من 9 أفراد تعرضت لحادث مروري مروع في محافظة عفيف؛ ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص منها وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، فإن مركبة من نوع ”جيب تويوتا“ انقلبت على طريق ”ظلم – عفيف“، ولقي الزوج وزوجته و4 أبناء مصرعهم جراءه، فيما أصيب 3 آخرون، ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن حادثًا مروريًا وقع ليلة أمس الأربعاء، في محافظة بيشة، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس، بعد تصادم بين مركبتين.