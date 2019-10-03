السعودية.. تفاصيل حادثة تفحيط الرياض المروعة وحالة المصابين

كشف أحد أقارب الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تعرضه للدهس من قبل شاب كان يمارس ”التفحيط“ في أحد شوارع العاصمة السعودية، الرياض، تفاصيل الواقعة.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن قريب المصاب أكد أن الشاب أفاق من الغيبوبة رغم الإصابة المروعة التي لحقت به، لافتًا إلى أن ”الحادث وقع يوم الجمعة الماضية، في حي سلطانة بالرياض، وذلك عندما كان الشاب الضحية ويدعى محمد عبدالله (24 عامًا)، يتبادل الحديث مع أحد أصدقائه قبيل صلاة المغرب بأحد شوارع الحي“.

وأضاف أنه ”أثناء حديثهما، قدم شاب مفحط يبلغ من العمر 19 عامًا، ودهس محمد عبدالله، في حادثة مروعة، حيث ظن كثيرون أن محمد لقي حتفه على إثرها، لكنه نجا بأعجوبة“.

وأوضح أن قريبه ”استيقظ من الغيبوبة بعد 4 أيام من الحادثة، رغم تعرّضه لكسرٍ بالحوض وفي الفم، وتسبب له ذلك في نزيف، بالإضافة لتعرّضه لإصابة بالرأس، وفي أجزاء متفرّقة من جسده“.

وتابع قريب محمد، أنه تم نقله والشاب المفحط الذي تعرض للإصابة أيضًا للمستشفى، في حين باشرت الأجهزة الأمنية الحادثة، مطالبًا بإيقاع أقصى العقوبة بحق الشاب المفحط.