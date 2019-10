السعودية.. تفاصيل حادثة تفحيط الرياض المروعة وحالة المصابين

View this post on Instagram

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في مدينة الرياض السعودية لسائق سيارة متهور، يصطدم بشخص متوقف بجانب الطريق. ويظهر الفيديو كيف فقد السائق سيطرته على المركبة. ونقل الشاب على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن غاب عن الوعي، وبينت التقارير تعرضه لكسور بالحوض وفي الفم. وأثار مقطع الحادث غضب رواد التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة الفاعل واتخاذ أقصى العقوبات بحقه. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #حوادث #اصطدام #السعودية #الرياض #جديد #لايك #تفاعل #فيديوهات #ترند #رعب #ksa #accident #video #car #riyadh