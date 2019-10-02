شرطيان يغتصبان امرأة داخل سجن في ألمانيا

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تعرضت سيدة ألمانية محتجزة للاغتصاب من قبل رجلي شرطة في مدينة ”إرفورت“ التابعة لولاية تورينغن في ألمانيا. وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام في مدينة إرفورت، الأربعاء، أن مذكرة اعتقال صدرت بحق شرطيين اعتديا جنسيًا على سيدة محتجزة، وأن التحقيقات بدأت بالفعل. ولم يتم تقديم المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بعملية التحقيق. وأفادت وسائل…