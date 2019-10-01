حريق يلتهم مبنى بالكامل في مطار الجزائر (فيديو)

اندلع حريق كبير مساء اليوم الثلاثاء داخل مطار الجزائر الدولي، والتهم مبنى كاملًا داخل قسم الرحلات الداخلية في المطار، وفقًا لموقع قناة النهار المحلية.
ويقع المبنى الذي التهمه الحريق قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار، وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب وهي تتصاعد من المبنى إلى خارجه.
#عاجل.. اندلاع حريق داخل #مطار_الجزائر الدولي.. وأنباء عن انهيار مبنى في قسم الرحلات الداخلية#إرم_نيوز #الجزائر pic.twitter.com/hL33yTDI8g
— إرم نيوز (@EremNews) October 1, 2019
كما أظهرت اللقطات المصورة كيف كانت النيران تتصاعد من حين لآخر، رغم محاولات إطفائها، بسبب وجود مواد تسرّع الاشتعال داخل المبنى، مثل قارورات الغاز الملحقة بأجهزة التكييف.