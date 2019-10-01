العثور على رجل أفريقي جثة هامدة في مخزن عجلات طائرة مغربية

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة ”الخطوط الملكية المغربية“ الإثنين العثور على رجل ينحدر من أفريقيا جنوب الصحراء جثة هامدة في مخزن عجلات إحدى طائراتها لدى هبوطها في مطار الدار البيضاء آتية من كوناكري.

وقالت الشركة في بيان إنّ الرجل لقي مصرعه بعيد تسلّله إلى مخزن العجلات ليل الأحد الإثنين بينما كانت طائرة الرحلة إيه تي 526 تستعدّ للإقلاع من مطار العاصمة الغينية إلى مطار العاصمة الاقتصادية للمملكة.

وأوضح البيان أنّ الرجل تسلّل إلى مدرج مطار كوناكري في انتهاك لقواعد السلامة المعمول بها ثم اختبأ في مخزن جهاز الهبوط.

وبحسب البيان فقد تم العثور على جثة الرجل ما أن هبطت الطائرة في مطار محمد الخامس فجر الإثنين، مشيرة إلى أنّ السلطات فتحت تحقيقاً في الحادث.

وحين تحلّق الطائرة على ارتفاع 10 آلاف متر تتراوح الحرارة الخارجية بين 50 و55 درجة مئوية تحت الصفر وينعدم الأوكسيجين، وخلافاً لما يكون عليه الحال داخل الطائرة فإنّ مخزن العجلات لا يجهّز بوسائل التدفئة أو الأوكسجين.