شاهد بالفيديو.. لحظة وفاة مؤذن داخل مسجد في الأردن

View this post on Instagram

الأردن.. تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو، للحظة وفاة مؤذن داخل مسجد صبحي امين في مدينة #إربد. وقال نشطاء إن المؤذن، الحاج محمد جعار، توفي أثناء ذهابة للوضوء داخل المسجد ظهر أمس الأحد. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الاردن #عمان #الزرقاء #فيديو #وفاة #موت #أردني #فيديوهات #ترند #jordan #video #news #trend #amman #mosque