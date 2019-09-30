شاهد بالفيديو.. لحظة وفاة مؤذن داخل مسجد في الأردن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، يوم الاثنين، مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة داخل أحد المساجد، ويظهر لحظة وفاة شخص، قيل إنه المؤذن.

ووفق وكالة ”سرايا“ المحلية، فإن ”المؤذن يدعى محمد سعيد يوسف جعار أبو نضال، ويعمل كخادم ومؤذن مسجد صبحي أمين بمحافظة إربد، وقد توفى أمس الأحد وقت صلاة الظهر“.

وأظهرت كاميرا المراقبة، لحظة دخول المؤذن للمسجد، وأثناء سيره سقط على الأرض، قبل أن يهرع عدد من المصلين نحوه، لكنه كان فارق الحياة.