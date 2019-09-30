شاهد بالفيديو.. لحظة وفاة مؤذن داخل مسجد في الأردن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، يوم الاثنين، مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة داخل أحد المساجد، ويظهر لحظة وفاة شخص، قيل إنه المؤذن.
ووفق وكالة ”سرايا“ المحلية، فإن ”المؤذن يدعى محمد سعيد يوسف جعار أبو نضال، ويعمل كخادم ومؤذن مسجد صبحي أمين بمحافظة إربد، وقد توفى أمس الأحد وقت صلاة الظهر“.
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الأردن.. تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو، للحظة وفاة مؤذن داخل مسجد صبحي امين في مدينة #إربد. وقال نشطاء إن المؤذن، الحاج محمد جعار، توفي أثناء ذهابة للوضوء داخل المسجد ظهر أمس الأحد. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الاردن #عمان #الزرقاء #فيديو #وفاة #موت #أردني #فيديوهات #ترند #jordan #video #news #trend #amman #mosque
وأظهرت كاميرا المراقبة، لحظة دخول المؤذن للمسجد، وأثناء سيره سقط على الأرض، قبل أن يهرع عدد من المصلين نحوه، لكنه كان فارق الحياة.