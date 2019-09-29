قتلى وجرجى بعد سقوط عربة في مدينة ملاهي بالمكسيك (فيديو)

لقي ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وأُصيب 5 أشخاص آخرون نتيجة لسقوط عربة من اللعبة الأفعوانية بمدينة ملاهي مكسيكية.

وطبقًا لما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ونقلًا عن التقارير الصادرة من مكتب المدعي العام؛ فإن العربة انحرفت عن مسارها وسقطت على الأرض في مدينة ملاهي لافيريا في المكسيك ونتج عن ذلك وفاة رجلين تتراوح أعمارهما بين 18 و 21 عامًا متأثرين بجروح في الرأس وإصابات أخرى.

وأثبتت التحقيقات الأولية وجود عطل في اللعبة الأفعوانية والذي تسبب في سقوط أحد عرباتها من على ارتفاع 33 قدمًا واعتبرت السلطات هذا الحادث هو قتل نتيجة الإهمال.

أظهر الفيديو المنتشر وسائل التواصل الاجتماعي بداية إنقلاب العربة رأسًا على عقب وتحطمت بعدها في الحلقة المعدنية على القضبان التي تسير عليها عربات اللعبة الأفعوانية.

وقالت بائعة داخل مدينة الملاهي لمحطة الأخبار العالمية El Universal إنها شاهدت الركاب يطيرون من العربة وترتطم رؤسهم بالأرض.

والجدير بذكره أن العربة كانت قديمة للغايه يرجع تاريخها إلى عقود طويلة من الزمن، مثل العديد من الألعاب في لا فيريا، والتي تكون معروضة للبيع في حدائق أخرى حول العالم قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية لمدن العاب مثل مدينة لافيريا وبسبب ذلك تم إغلاق مدينة الملاهي لحين الانتهاء من التحقيقات.