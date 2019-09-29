الدفاع المدني السعودي: 50% نسبة السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين (صور وفيديو)

قال الدفاع المدني السعودي، إن نسبة السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين 50% حتى الآن، وفق ما أورده، مساء اليوم الأحد، الحساب الرسمي لصحيفة ”المدينة“ عبر تويتر.

وكان حريق ضخم شبَّ، اليوم الأحد، داخل محطة قطار الحرمين في حي ”السليمانية“ في مدينة جدة غرب السعودية، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني والإطفاء لمتابعة الحادثة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو جديدة للحريق خلال ساعات ما بعد الغروب، تُظهر سحبًا كثيفة ونيرانًا ما زالت مشتعلة.

وقالت إمارة مكة عبر حسابها على ”تويتر“:“الدفاع المدني في جدة يباشر إطفاء حريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين في السليمانية.. وما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن“.

ومن جهتها، أوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أن“حريقًا شبَّ في محطة جدة، حوالي الساعة 12:35 ظهرًا، وفور اندلاع الحريق باشر الدفاع المدني إخماده، ولا يزال التعامل معه قائمًا، دون وجود إصابات“.