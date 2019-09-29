حريق في محطة قطار الحرمين بجدة (فيديو)

وقع حريق ضخم، اليوم الأحد، داخل محطة قطار الحرمين في حي ”السليمانية“ بمدينة جدة غربي السعودية، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني والإطفاء لمتابعة الحادث.

وقالت إمارة مكة عبر حسابها في ”تويتر“ بشأن الحريق: ”الدفاع المدني بـ # جدة يباشر حريقًا اندلع في سقف محطة # قطار_الحرمين بالسليمانية .. لا زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن“.

#يحدث_الان

الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية

.. لازالت الفرق تعمل على اطفاء الحريق

دون تسجيل إصابات حتى الآن. pic.twitter.com/6d4xZFyuB0 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 29, 2019

وذكرت محافظة جدة عبر ”تويتر“، أن أمير جدة يتابع الحادث، قائلة: ”سمو الأمير مشعل بن ماجد يتابع مع الدفاع المدني بـ # جدة مباشرة حريقًا اندلع في سقف محطة # قطار_الحرمين، موجّهًا سموه لاتخاذ التدابير اللازمة“.

#عاجل

سمو الأمير مشعل بن ماجد يتابع مع الدفاع المدني بـ #جدة مباشرة حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين موجّها سموه لاتخاذ التدابير اللازمة. pic.twitter.com/jilLNeWI6T — محافظة جدة (@jedgovsa) September 29, 2019

من جهتها، أوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أن حريقًا وقع في محطة جدة، حوالي الساعة 12:35 ظهر اليوم، وفور وقوع الحريق باشر الدفاع المدني الحريق، ولا يزال التعامل معه قائمًا، ولا يوجد أي إصابات.

ونقلت صحيفة ”المدينة“ السعودية، عن مصدر في الدفاع المدني، إفادته ”بوجود محتجزين داخل المحطة، وأنه تم طلب الطيران المدني للمساعدة في إطفاء الحريق“.

ويظهر في مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سحبًا كثيفة ومتصاعدة من الدخان؛ نتيجة الحريق الضخم الذي أتى على المحطة.