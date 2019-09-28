الأمم المتحدة: غرق قارب يحمل أكثر من 50 شخصًا قبالة السواحل الليبية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت، غرق 50 شخصًا كانوا على متن قارب قبالة السواحل الليبية، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا.

وقالت المفوضية في تغريدة عبر حسابها على موقع ”تويتر“، إن ”قاربًا يحمل أكثر من 50 شخصًا غرق قبالة سواحل ليبيا، وفرق الإنقاذ في طريقها“.

وأضافت أن ”المفوضية وشركاءها على استعداد لتقديم المساعدة الطبية والإنسانية فور إنزال الركاب“.

وتُعد ليبيا مركزًا للمهاجرين الذين يحاول الكثير منهم الوصول إلى أوروبا في سفن غير صالحة للإبحار.

ولقي 578 مهاجرًا مصرعهم غرقًا في المثلث الواقع بين ليبيا ومالطا وإيطاليا في البحر المتوسط، منذُ مطلع العام حتى 15 من شهر أغسطس/آب الماضي، خلال رحلتهم إلى أوروبا، وفق منظمة الهجرة الدولية.