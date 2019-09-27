البحث عن 11 بحارًا مغربيًا فقدوا في غرق مركب للصيد

البحث عن 11 بحارًا مغربيًا فقدوا في غرق مركب للصيد

المصدر: أمينة بنيفو - إرم نيوز

شهد قطاع الصيد في المغرب، فجر اليوم الجمعة، حادث غرق مركب للصيد في سواحل مدينة الداخلة في الجنوب وكان على متنه 16 بحارًا، تم إنقاذ 5 منهم، بينما البحث لا يزال جاريًا عن 11 مفقودًا.

وأفادت السلطات المحلية في المدينة بأن سبب الحادث هو ارتطام المركب المسمى ”الأخوين“ ليلة الخميس/الجمعة، بسفينة أجنبية لنقل البضائع اسمها ”مونتي لورا“، تعود ملكيتها لشركة من بنما.

ووقعت الفاجعة على بعد 60 كيلومترًا غرب ميناء الداخلة، وقام طاقم سفينة ”مونتيلورا“ بإنقاذ 5 بحارة حسب موقع ”اليوم24“ المحلي.

فيما خرج مركب تابع لجمعية البحث وإنقاذ الأرواح منذ الصباح الباكر للبحث عن الـ 11 بحارًا المفقودين.

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