البحث عن 11 بحارًا مغربيًا فقدوا في غرق مركب للصيد

شهد قطاع الصيد في المغرب، فجر اليوم الجمعة، حادث غرق مركب للصيد في سواحل مدينة الداخلة في الجنوب وكان على متنه 16 بحارًا، تم إنقاذ 5 منهم، بينما البحث لا يزال جاريًا عن 11 مفقودًا.

وأفادت السلطات المحلية في المدينة بأن سبب الحادث هو ارتطام المركب المسمى ”الأخوين“ ليلة الخميس/الجمعة، بسفينة أجنبية لنقل البضائع اسمها ”مونتي لورا“، تعود ملكيتها لشركة من بنما.

ووقعت الفاجعة على بعد 60 كيلومترًا غرب ميناء الداخلة، وقام طاقم سفينة ”مونتيلورا“ بإنقاذ 5 بحارة حسب موقع ”اليوم24“ المحلي.

فيما خرج مركب تابع لجمعية البحث وإنقاذ الأرواح منذ الصباح الباكر للبحث عن الـ 11 بحارًا المفقودين.