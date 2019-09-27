طفل رضيع ينجو بأعجوبة من الموت المحقق داخل المصعد (فيديو)

وثّق فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة نجاة رضيع بأعجوبة من حادث مصعد مروع هدد ببتر رأسه.

علق الرضيع البالغ من العمر 19 شهرًا بين الطوابق، ونصفه داخل المصعد والآخر متدلٍّ خارجه، عندما انطلق المصعد إلى الأعلى فجأة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أظهر الفيديو المثير، والذي تم تسجيله في شرق الصين، لحظة الحادث وعملية الإنقاذ المحمومة التي تلته.

ويمكن رؤية السكان يخرجون من المصعد كالمعتاد، ولكن عندما بدأت السيدة وطفلها يخرجان من المصعد، انطلق المصعد إلى الأعلى وأبوابه مفتوحة، مما أدى إلى سقوط الأم خارج المصعد وانحباس عربة الرضيع بين الطوابق.

توقف المصعد عندما علق جزء من عربة الطفل خارج المصعد، الأمر الذي أنقذ حياة الرضيع الذي كان نصفه متدليًا خارج المصعد.

وكشفت المشاهد اللاحقة عن عملية إنقاذ رجال الإطفاء للرضيع واستخدامهم منشارًا كهربائيًا لتحريره، بينما يحاولون تهدئة الأم المرعوبة والرضيع الباكي.

وفي نهاية المطاف، تمكن رجال الإطفاء من قطع الإطار المعدني وفصل مقعد الطفل عن الدراجة، قبل أن يعيدوا الطفل إلى أحضان والدته.

لحسن الحظ، لم يُصب الطفل بأذى على الرغم من الحادث المروع، والذي كشفت التقارير أنه نتج عن عطل في المصعد.