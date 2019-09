حقيقة نشوب حريق داخل مترو الرياض (فيديو)

View this post on Instagram

فيديو يتداوله سعوديون يقولون إنه لحريق اندلع في محطة مترو العليا بالعاصمة الرياض، فيما نفت حسابات سعودية صحة المقطع، قائلين إن الحريق قديم، وحدث في شهر يناير 2018 في مبنى قيد الإنشاء، ولا صحة لوجود حريق بالرياض.