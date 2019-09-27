حقيقة نشوب حريق داخل مترو الرياض (فيديو)

تداول ناشطون اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق كبير في العاصمة السعودية وتحديدًا في ”مترو قطار الرياض“، وسط تضارب في الأنباء حول موعد إندلاع الحريق.

وفي الوقت الذي أعاد فيه ناشطون تداول مقطع الفيديو من خلال وسم حمل اسم ”#حريق_مترو_الرياض“، استغرب عدد من المتابعين بأن يتم التفاعل الكبير مع الوسم، مشددين على أن الحريق قديم ويعود للعام 2018، حيث أرفقوا في تغريداتهم أخبارًا تروي تفاصيل الحريق.

وقالت نوره العنزي: ”الخبر والفيديو قديم أتمنى عدم تناقل هذه الأكاذيب ونشرها قديم قديم يا بشر“.