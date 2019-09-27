حقيقة نشوب حريق داخل مترو الرياض (فيديو)

تداول ناشطون اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق كبير في العاصمة السعودية وتحديدًا في ”مترو قطار الرياض“، وسط تضارب في الأنباء حول موعد إندلاع الحريق.
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فيديو يتداوله سعوديون يقولون إنه لحريق اندلع في محطة مترو العليا بالعاصمة الرياض، فيما نفت حسابات سعودية صحة المقطع، قائلين إن الحريق قديم، وحدث في شهر يناير 2018 في مبنى قيد الإنشاء، ولا صحة لوجود حريق بالرياض. . #إرم_نيوز #السعودية #الرياض #حريق_مترو_الرياض #حريق #اخبار #حوادث #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #ksa #saudiarabia
وفي الوقت الذي أعاد فيه ناشطون تداول مقطع الفيديو من خلال وسم حمل اسم ”#حريق_مترو_الرياض“، استغرب عدد من المتابعين بأن يتم التفاعل الكبير مع الوسم، مشددين على أن الحريق قديم ويعود للعام 2018، حيث أرفقوا في تغريداتهم أخبارًا تروي تفاصيل الحريق.
#حريق_مترو_الرياض قديم pic.twitter.com/U7flX9Csv3
— #صريح (@sreh9898) September 27, 2019
وقالت نوره العنزي: ”الخبر والفيديو قديم أتمنى عدم تناقل هذه الأكاذيب ونشرها قديم قديم يا بشر“.
#حريق_مترو_الرياض#حريق_الرياض
الخبر والفيديو قديم
اتمنى عدم تناقل هذه الاكاذيب ونشرها
قديم قديم يابشر
ركزو شوي بس حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يريد الشر ل #السعودية
— #نوره_العنزي???????? (@noooraalanzi) September 27, 2019
#جمعه_الخلاص#الرياض #حريق_مترو_الرياض pic.twitter.com/5ZOo7qH4pY
— @Qahrrhm (@Qahrrhm1) September 27, 2019