5 قتلى وعشرات الجرحى بخروج قطار عن مساره شرق إيران (فيديو وصور)

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب 35 آخرين بجروح، الأربعاء، نتيجة خروج قطار ركاب، عن مساره، بعدما كان قادمًا من مدينة زاهدان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران إلى العاصمة طهران.

وقال عبد الرحمن شاهنازي، مدير مكتب إدارة الأزمات في إقليم سيستان بلوشستان، لوكالة أنباء ”مهر“ الرسمية، إن ”5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 35 نتيجة خروج قطار زاهدان- طهران عن القضبان في منطقة شورو بمدينة زاهدان“.

وذكر شاهنازي، أن ”الحادث وقع في الساعة 16:20 مساء الأربعاء، حيث تم إرسال 11 سيارة إسعاف من قسم الطوارئ وجمعية الهلال الأحمر إلى جانب محطتي إطفاء“.

ووفق تقارير إيرانية، فإن خروج القطار عن القضبان جاء بعدما تخطى بمسافة 100 كيلو متر من محطة زاهدان باتجاه طهران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن صادق سكري المدير العام للعلاقات العامة بالسكك الحديدية الإيرانية قوله إن ”سبب الحادث لا يزال غير واضح“.

وفي الوقت نفسه، أشار جواد سالاري، مدير عام العلاقات العامة في مكتب محافظة سيستان – بلوشستان، إيرنا إلى أن ”40 راكبًا من قطار زاهدان – طهران أصيبوا أثناء خروج القطار عن القضبان“، لافتًا إلى أن ”القطار انقلب قبالة سكة حديد وانقلبت إحدى عرباتها“.